Pärnu filmifestival sobitab tänavu sõprust loomadega

Festivali pealik Mark Soosaar toob võrdluse: kui Lauluväljakul istuks laulupeo ajal tugitoolis vaid üks inimene, ei saaks ta sellist elamust nagu siis, kui tema ümber istuvad õlg õla kõrval tuhanded peolised. Sama kehtib suurelt ekraanilt filmide vaata­mise kohta, seal on võimalik nüansse kinni püüda. Pealegi näeb kõiki linastusi tasuta, nii on festivalist osasaamine kõigile huvilistele äärmiselt lihtsaks tehtud.

“Kõik filmid on Pärnus tasuta, kuigi televisioon ja meie oleme nende näitamise eest üsna palju maksnud. Kultuuriministeerium finantseerib sel aastal meie festivali peaaegu täielikult ja Pärnu linngi annab suure osa. Seega käime riigiabi alla ega tohi mitte midagi teenida selle festivali pealt,” tõdes Soosaar. “Aga me teenime küll: seda, et inimesed näevad, mis maailmas toimub, nad saavad läbi elada teiste rahvaste ja inimeste kannatusi ja mõtteid. Ja see on hindamatu.”