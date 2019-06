Laura Vadam: Longin su taga hea meelega

On esmaspäev. Olete hommikust saati kontoris istunud ja suvel taas tööle lülitatud konditsioneeri külma õhku kolm tundi sisse hinganud. Keskpäeval koriseb kõht, andes valjuhäälselt märku, et aeg on süüa. Võtate siis laua alt plätud, pistate need taas jalga ja astute uksest välja. Kuhu? Toidupoodi. Otsustate teadlikult vältida Rüütli tänavat, turiste ja muud melu. Mitte et teil midagi väliskülastajate vastu oleks, kuid lõunapausil tahaks justkui kärast eemale saada. Las nad paitavad Jannsenit ja teevad ilupoe aknal olevast karvaste jalgadega naisest pilti. Igaühele oma.