Tahe ja julgus toovad Kasemetsa talu kasvandikele kuldseid karikaid

Venna jutu peale

Saaremaal sündinud ja kasvanud Tõnu leidis Kasemetsa talu vanema venna telefonijutu peale, et Ermistus on roheline maja müügis. Kui võimalik ostja seda esimest korda suvel vaatama tuli, ei paistnud teeäärne hoone võsast väljagi, aga koht kõnetas. Tagantjärele mõtleb Tõnu, et esimest ja viimast korda ostis ta vana maja, sest kogemusele tuginedes on ­parem ehitamisega kohe nullist alustada. Sellepärast, et vana ­maja juures tuleb arvestada selle eripäraga ja aknaid, seinu, vahelagesid ei saa isetahtsi ümber teha. Kunagise puusepa töö ja pööningu toolvärgid üllatasid Aaviku talust pärit saarlast, sest tema silm polnud varem selliseid näinud. Aga üllatusi jagus õueski, kus omal ajal istutatud 100 õunapuust vaid mõni eluvaimu ilmutas.