Nädalast jäi kõlama: Jälle jaanid!

Et mitmesugust maltsa õli või hapukoorega oleks mõnus kõrvale pruukida. Et kõhule ­liiga ei teeks. Et lõkke ümber oleksid vaid sõbralikud inimesed. Et kraadiga jooke jätkuks nii, et öösel ei peaks lisa minema tooma. Et kraadita jooke oleks jahedas järgmiselgi hommikul. Et jaanikommetega liiale ei mindaks. Et enne üle lõkke hüppamist mõõdetaks nii sammu kui väikevenna pikkust, et keegi põletada ei saaks.