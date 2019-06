Küla kasvas Lea Toomi südamesse

Miski ei teki iseenesest, Võidula küla hing on rahvamaja ja raamatukogu juhataja Lea Toom, kelle südame külge on see maakoht kasvanud. Tema kui kohalik giid seletab võlvkeldritega keldrilinna tekkelugu materjalide kokkuhoiuga, on ju keldrid ehitatud külg- või otsaseinu pidi kokku.

“Tean, et mõisa peahoone all ega teistegi selleaegsete majade all ei ole keldrit olnud. Põhjus on selles, et jõgi on lähedal, maa on madal ja vesi tungib keldrisse. Siia majandi ajal ehitatud korter­elamute keldrid on pidevalt vett täis,” seletab Toom endale omase asjalikkusega.