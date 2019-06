Hansapäevad tulevad 19. korda

Juba mitu aastat on Pärnusse kohale sõitnud keskaja teater Vir Valgevenest. Igaks aastaks on nad ette valmistanud uued numbrid ja lubanud seekord turuliste ette tuua tehniliselt keerukamad akrobaatilised trikid. Ühtekokku annab teater kuus etendust ja need ei ole ühesugused, mistõttu tasub neid mitu korda vaatama tulla.