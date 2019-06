Suvevaheajal õpilaspiletita jäänutel tuleb muretseda ühiskaart

Kui õppur kasutas ainsa bussikaardina elektroonilist õpilaspiletit ja see võeti kooli lõpetades temalt ära, võib hankida isikustatud ühiskaardi.

Kuigi õpilase staatus ja tasuta bussisõit säilivad põhikoolilõpetajatele suvelgi, on ühistranspordi kasutamine tekitanud vanemates küsimusi alates sellest, kuidas laps tõestab bussis piletit küsides, et ta on õpilane, kui Pärnus põhikooli lõpetamise järel võeti temalt õpilaspilet ja uue saab ta alles sügisel gümnaasiumist.