Häirivad pildid: kas Sindi paisust päästetud hunt võib olla leitud?

23. juunil võidupüha hommikul saabus Eesti Jahimeeste Seltsile (EJS) teade kodanikult, et Aidu karjääris Ida-Virumaal on leitud ketiga kivi külge aheldatud loom vee all.

Algselt tundus teatajale see loom koerana, aga siis meenus talle kaelustatud hundi signaali kadumine ja sellega seonduv. Silmaga ei olnud võimalik täpselt eristada ja aru saada, kellega tegu. Kuna looma leidjale oli teada, et EJS tegeleb aktiivselt info kogumisega signaali kaotanud hundi kohta, siis otsustas kodanik seltsi informeerida.

EJS otsustas kiirelt edastatud fakte kontrollida ja peatselt saadeti välja Lääne- ja Ida-Virumaa jahinduse ekspertidest koosnev grupp. Tunni aja pärast oli koht leitud. Seltsi esindajad tuvastasid välisel vaatlusel, et fakt looma vees oleku kohta on tõene. "Aidu karjääris vee all oli näha looma kuju, mis hõljus vees pea allapoole ja saba ülespoole. Välisel vaatlusel ei olnud võimalik kindlaks teha, kas tegu on koera või hundiga," teatati EJSi veebileheküljel.

Kuna tegemist võis olla seaduserikkumise paiga ja asitõenditega, siis otsustati kohapeal edasi mitte tegutseda. "Pidasime õigeks, et asjaga tegelevad edasi pädevad ametiasutused ja isikud," teatas EJS. "Kellega või millega antud juhul tegemist ka pole, peab EJS sellist tegu eriliselt julmaks ning loodab, et ametiasutuste poolt tehakse kindlaks, kes ja mis põhjustel sellise teoga hakkama sai. Samuti mõistame sellise teo hukka ja loodame, et süüdlased saavad vastava karistuse," lisati veebileheküljel.

Uputatud loom FOTO: Erakogu