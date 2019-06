Politsei hoiab jaanipidustustelt koju sõitjad luubi all

“Politseinikud on pühade ajal ja neile järgnevatel päevadel liikluse rahustamiseks väljas täiendatud jõududega. Täna on see päev, kus hakatakse peokohtadest tagasi koju sõitma ja kindlasti pöörame just täna erilist tähelepanu liikluses toimuvale, sealhulgas joobes juhtidele ja kiiruseületajatele,” märkis Pärkna. “Võtke sõiduks aega, sest mõneminutiline ajavõit pole väärt kiirustamist, see ainult suurendab ohtu nii endale kui ka kaasliiklejatele.“