Annely Akkermann: Ratas juhib riiki nagu Viisitamm Pärnu linna

Riigieelarvestrateegia kõneleb lugejale valitsuse visioonist: mida selle raha eest tehakse ja mis tegemata jääb. Rahandusinimesed ootasid pingsalt riigieelarvestrateegias koalitsioonilepingusse piimaga kirjutatud lubaduste katteallikate ilmutamist. Paraku saime teada, et valitsuskoalitsioonil pole mingisugust plaani lubadusi ellu viima hakata, selleks lihtsalt ei jagu raha.

Veel enam, riigieelarvestrateegia pole isegi tasakaalus. 600 miljonit kulutusi on kirjutatud euroraha arvele, aga pole öeldud, mis kuludega tegu, seega ei saa hinnata, kas need on üldse abikõlblikud.