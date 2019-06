Lendav lambatalleke noolib veiste väljaheiteid

Karjavästrikul ehk sidrunkollast rüüd kandval hänilasel on ajapikku kogunenud hulganisti rahvapäraseid nimetusi. Valdav osa neist on seotud karjamaa ja kariloomadega: karjalind, karjatsirk, veistevästrik, lambalinavästrik, lambahällulind, kesvatalleke ja suisa lambatalleke. Tihti kariloomade ligi hoidev hänilane jääb välimuse tõttu hõlpsasti silma. Emaslinnul on siiski pisut tagasihoidlikum sulestik.