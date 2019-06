Liiv ja päike ei ole mobiiltelefoni sõbrad

Tele2 klienditeenindusdirektor ­Sirli Seliov nendib, et liiva ja vee põhjustatud nutiseadmete kahjustused on üsna levinud ja rannahooajal kasvab nende arv hüppeliselt. Kui tootja on lubanud, et telefonil on tolmu- ja veekaitse, on liival küll keerulisem seadme sisemusse pääseda, aga mõni auk on ikka avatud.