Väino Linde: Pärnu sõprusest, mürast ja puhtusest

Pärnus enne pingile istumist on mõistlik see kaasa võetud lapiga üle käia, et mitte riideid rikkuda.

See võiks olla mnemoturniiri küsimus: mis ühendab selle aasta juunist USA Ocean Cityt ja Portsmouthi Hiina Qingdao linnaga? Õige vastus on Pärnu. Võttis ju suvepealinna volikogu äsja vastu otsuse, et meie niigi pikka sõpruslinnade nimestikku lisatakse üks linn Hiinast. Asja erilist kasu ei osanud küsimust linnavolinikele tutvustav abilinnapea näha, välja arvatud see, et linnade esindusdelegatsioon võib nüüd ametlikult üksteise juures võõrusel käia.