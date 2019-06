Sirje Niitra: Säästurand - kas sellist tahamegi?

Ei tahaks uskuda, et suvepealinnas pole ettevõtjaid, kes tahaks Eesti ühes kuumimas kohas söögi- või joogikohti avada, aga millegipärast pole neid näha. Kuulsa seene all ega peal ei toimu endiselt midagi, aga sellest on juba nii palju räägitud, et pole enam mõtet teemat üles tõstagi – nagunii midagi ei muutu. Ometi vanemad inimesed mäletavad, et kunagi sai Rannahoone restoranis isegi korralikult lõunat süüa, igaõhtusest tantsuvihtumisest rääkimata.