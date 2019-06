Eesti esiaerutaja osales Euroopa mängudel põnevusest kõrvalalal

“Et mängudest maksimum võtta, otsustasin kasutada ära võistlusprogrammi võimalused ja osalesin omal initsiatiivil 200 meetri distantsil. Kui on head olud, siis on põnev rekordeid püüda. Seekord rekordit ei püstitanud, aga sain esimestele lähemale kui tavaliselt,” rääkis Karlson. “Rajal soosis tuul vasakukäelisi aerutajaid nagu mina: tänu sobivale tuulesuunale polnud vasakukäelistel vaja isegi tüürida, vaid ainult tõmmata, samal ajal kui paremakäelised pidid tüürima ja tegema seda tavalisest veel rohkem.”

“Olen teistest aeglasem, aga suudan kiirust stabiilsena hoida, samal ajal kui teised alustavad kiirelt ja siis hakkab neil tempo kukkuma. 200 meetri pingutus on mulle võõras, sest ma pole selleks treeninud. Ma ei oskagi selles endast kõike anda, sest lihas on harjunud pikemal ja aeglasemal režiimil töötama. Sõitsin 200 meetrit ära ja tundsin, et oleks võinud veel edasi sõita,” nentis Karlson.