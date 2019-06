Laulu- ja tantsupeo Pärnu kuraator: Närveerin iga kord, nagu oleks esimene pidu

Pärnu linnavalit­suse esimesel korrusel on kabinet, mille uksele on kirjutatud “Alli Põrk, rahvakultuuri peaspetsialist”. Selle inimese pisikeses ruumis on kümneid kaste, sadu ümbrikke, tuhandeid dokumente. Ja üks naine – Alli Põrk –, kes on laulu- ja tantsupeo meie maakonna kuraator. Inimene, kelle juhtimisel sõidab tänavu pealinna 3138 pidulist ja kes on mitukümmend aastat koos oma abilistega hoolitsenud selle eest, et kõiki­dele pärnakatele ja pärnumaa­lastele on Tallinnas tagatud võimalikult turvaline ja hea keskkond.