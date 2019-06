Kus asub teie lemmikpaik Pärnumaal?

Ma olen üks neist pärnakatest, kes suveks linnast ära kolib. Mul on tore maakoht Marksa külas ja seal on teine ajaarvamine. Seal on vabadus, privaatsus ja mõnus olla. Naudin seal looduse keskel olemist. Saan merd imetleda, lugeda ja end hästi tunda. Üldiselt lülitan maal telefoni välja, et valitseks rahu ja vaikus, pea oleks puhanum ja akud laetud.