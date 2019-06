Konkursiga said toetust projektid, mis edendavad avatud noorsootööd ja kaasavad tegevusse noori, samuti nutiprojektid, rakendamaks või töötamaks välja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahendusi noorsootöö arendamiseks.

Projektide hindamiskomisjonis osalenud Eesti noorsootöö keskuse peaeksperdi Agne Adleri sõnutsi on selle aasta projektid läbimõeldud ja avatud noorsootööd arendavad. “Rõõm on näha, et noorsootöötajad oskavad noori üha enam projektiideede koostamisse, väljatöötamisse ja elluviimisse kaasata,” rääkis noorsootöö ekspert.