Nädalast jäi kõlama: Magus maasikmari

Perenaistel ja säästliku elu­viisiga inimestel on kibekiire aeg. Eestile langenud omamaise maasika õnnistus tuleb ära kasutada. Teha moosiks, kompotiks, mõelda välja eksootilisi puuviljasegusid maasikatega, panna kaane alla ja keldrisse või sahvrisse, et talvel oleks hea võtta. Moodsamad laadivad sügavkülmikud täis maasikakarpe, et värsket jaguks aasta ringi.