Staažika jäägrina tähendas Luur, et hundijahti siiski peibutamisega ei peeta. Metslooma hääle õppis ta ära vaid võistluse tarvis. Esiotsa palus Luur nõu hundispetsialistilt, aga too keeldus eetilistel kaalutlustel: hääle järeletegemine metsakutsu elukohas olla samaväärne sellega, kui keegi võõras tuleb inimese koju köögikapi kallale kolistama – see on võõrale alale tungimine. Vallavanemgi hindab enda ütlust mööda metsareeglitest kinnipidamist kõrgelt ja kasutab metslooma häält vaid laval. Tänavu on Luuril, muide, kavas konkursiks selgeks õppida šaakali häälitsus.