“Ma olin väga õnnelik, kui minuga ühendust võeti, sest ma olen õppinud, et laulmine on eestlastele oluline,” ütles Dubé. Eesti on Kanada režissööri jaoks küll väike, kuid tähendusrikas riik. “Minu jaoks on sümboolne, et ma esitlen oma filmi esimest korda Euroopas just Eestis. Eestlased saavad aru, et laulmine on midagi enamat kui lihtsalt muusika – see on viis, kuidas väljendada oma hinge, emotsioone ja lugu,” nentis Dubé.