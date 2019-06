Vaesus päästis uhke villa

“Siin majas on väga paljud detailid 140 aastat vanad ja see näitab, kui hästi vanasti ehitati,” tähendas muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Helle-Triin Hansumäe. Hoones on eksperdi sõnutsi väärtuslik säilinud just ­tänu sellele, et seal asusid lasteasutused, millel polnud rahaga priisata ja mis remonti ei teinud. “Seda maja on päästnud vaesus nagu väga paljusid Eesti maju.”