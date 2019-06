Renditõukerattad ­vuravad suvises Pärnus

Märkan rohe-musti tõukerattaid juba varahommikul tööle minnes, aga jätan katsetuse lõunaks. Alustuseks laen mobiiltelefoni Bolti äpi, mis annab ülevaate rataste asukohast, ja panen silma peale kesklinna kaubanduskeskuse juures kasutajat ootavale rattale. Ma ei osanud arvata, et kohale jõudes näen vaid ärasõitvatel ratastel meeste selgi. Oleksin pidanud ratta broneerima. Võimalus seda kolmeks minutiks teha on olemas. Avan äpis uuesti kaardi ja suundun uue ratta ­jahile Vee tänavale. Seekord on mul rohkem õnne.