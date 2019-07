“Pärnu kunstisuvi” annab sõna nii naistele kui meestele

“Pärnu kunstisuve” avamisel põhjustas elevust Sandra ­Jõgeva teos “Maailma valgus”, mis koosneb naisetorsodest, kummikinnastest ja sõnumi­tega sedelitest. FOTO: Alar Raudoja

"Oleme päris kaua mõelnud, et huvitav, millal tuleb Pärnusse näitus “Mees ja mees”. Ma arvan, et paljudel on see mõte peast läbi käinud muude sündmuste taustal," märgib Marian Kivila.