Möödunud nädalavahetusel Leedu sõudmise Mekas rahvusvahelisel Merevaigust Aeru regatil kündsid ikoonilise saarekindluse valvsa pilgu all Gavle järve vett kümned pärnakad, kellest nii mõnigi sai kinnitust, et talvine töö on läinud täie ette ja lennupilet tiitlivõistlustele võib saada tõsiasjaks. Võib esiti seepärast, et enne peab sõudeliidu spordikomisjon tegema alaliidu juhtorganile võistlustele lähetamise ettepaneku ja alles pärast juhtkonna otsust saab rääkida kindlas kõneviisis.