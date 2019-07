Viie riigi krossiässad kihutavad nädalavahetusel Pärnus

quadracer

“Sellest ajast on meie võidusõit saanud aasta-aastalt populaarsemaks,” rääkis Makarov. “Tanel Leok on kuus korda võitnud prestiižika tiitli, Juss Laansoo neli ja Gert Krestinov kaks korda. Ühe võidu on saanud Priit Rätsep, Indrek Mägi, lätlane Agris Litvinovs ja mullu krooniti kodupubliku rõõmuks Pärnu krossikuningaks meie klubi sõitja Harri Kullas. Usun, et taas tuleb põnev võidukihutamine, sel aastal on kohal kõik Eesti eliitsõitjad eesotsas Leoki ja Kullasega.”