Tänavaartistide festivali WALK korraldaja soovib tuua Pärnu rohkem boheemlaslikkust

See ei ole Grillfest ega Weekend. See ei too linna märkimisväärseid rahasummasid, rahvamasse ega löö ettevõtlust õitsele, vaid rikastab kultuurivaimu ja elab pärnaka teadvuses. Selle missioon mahub peopessa ja eesmärkide loetlemiseks piisab ühe käe sõrmedest.