Kummaliste jäätiste mekikatses noppis võidu roheline maius

Žüriisse kuulusid rõõmsate laste festivali korraldajad perega: Andra kümneaastase poja Kristoferiga, Kati viieaastase poja Lukasega ning Karini kaks tütart: viieaastane Loore ja kümnene Laura. Degusteerijad pidid esmalt maitse põhjal arvama, mis jäätisega on tegu, ja seejärel hindama proovitud toodet viiepallisüsteemis. Iga katsealune proovis kuut jäätist, välja arvatud väike Lukas, kellele enamiku jäätiste värv ei meeldinud.

Esimesena prooviti La Muu rabarberijäätist. Hapukas maitse oli tuttav ja arvati ära kohe. Andra kommenteeris, et see on justkui koorejäätise ja sorbeti segu. Toode sobib tulemuste põhjal pigem täiskasvanutele oma hapukuse tõttu.