Pärnumaa puuetega inimeste koja juhatuse esimees Toomas Mihkelson kinnitas, et eluruumide kohandamise projekt on väga oluline. “Maal on puuetega inimeste elamistingimused kindlasti kehvemad kui linnas ja seetõttu oleme omalt poolt teinud kõik, et info toetuse taotlemise võimaluse kohta jõuaks vallavanemate kaudu kohalike elanikeni,” sõnas Mihkelson.