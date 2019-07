Oletame näiteks, et pensionär ­Mati, üldiselt viisakas autojuht, ületab kiirust ja saab 50 eurot trahvi. Kuna ta internetis asju ei aja ja on hiljuti kolinud, ei jõua trahviteade temani ning võla tasumise tähtaeg möödub. Asi läheb kohtutäituri kätte.

Küsimus on, kas põhiosa sellest rahast, mida Mati on nüüd sunnitud maksma, peaks minema võla enda maksmiseks või kohtutäituri tasuks. Näiteks võib juhtuda, et Mati peab peale 50eurose trahvi maksma täiturile 66 eurot või enamgi ehk kokku üle 100 euro, mida on trahvisummat arvestades liiga palju.