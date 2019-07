Kiirraudtee Rail Balticu tulevases koridoris teevad Tartu ülikooli arheoloogid välitöid, et lähemalt uurida muistiseid Põhja-Pärnumaa vallas Kõnnu külas ja Ilvese külas.

Kiirraudtee Rail Balticu tulevases koridoris teevad Tartu ülikooli arheoloogid välitöid, et lähemalt uurida nelja muistist, millest kaks jäävad Pärnumaale. Need on Põhja-Pärnumaa vallas väikeses Kõnnu külas koht, kus prooviaukudest leiti sütt ja põlenud loomaluid, ja Ilvese külas avastatud allikakoht.