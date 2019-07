Inimestel on harjumus kasutada sõna “lavastaja” eelkõige teatritüki puhul ja paljud unustavad, et sellel on laiem tähendus. Viidase sõnutsi on lavastusel eri vormid: kontserdid, kuuldemängud, teater ja ooper. “Ja samamoodi on laulupidu täiesti erinev vorm,” tõdes Viidas. “See on kontsertvorm, kus peategelased on laulja, dirigent, muusikud ja laulud.”