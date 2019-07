Sirle Matt: Pidu, jogurt ja suhkruvatt

Pilt on illustreeriv. Suurel peol tuleb tantsijatel ja lauljatel trotsida nii vihma kui kõrvetavat päikest.

Mina olen laulu- ja tantsupeol tantsijana osalenud kahel korral: 1993. ja 1994. aastal. 1993. aasta VII noortepeost on meeles, et sõin seal esimest korda jogurtit, mida sain Õismäe poest. Väikestes topsides Saksa jogurt oli uudistoode ja tundus, et midagi paremat pole ma elus maitsnudki. Ent jogurt oli kallis, taskuraha vähe ja seda ei võinud endale lubada nii palju, kui süda lustis.