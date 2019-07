Oskamatus viha taltsutada ja oma tunnetega toime tulla ning puudulik kodune kasvatus on Ainsoo sõnul sage põhjus taoliseks teoks. “Kui nad hakkavad mulle oma lugusid rääkima, siis alati on seal (lapsepõlves, A. K.) alkoholi, vägivalda ja muud sellist. Enamasti on neil üsna koledad lood,” lausus psühholoog.