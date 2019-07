Heli Shpilev: Et me enam kala ei püüa ega söö, on utoopia

Pealegi on just Shpilevi kabinetis Sauga jõe äärses mereinstituudi välibaasis riiulil rohkem Pärnu ja Liivi lahe kalastikku, selle arvukust ja populatsioonide elujõulisust puudutavat ajalugu kui kellelgi teisel siinkandis. Tekitab lausa aukartust aktimappide korrapärane rivi, kus varjul meritindi ja räime seireandmed 1980. aastatest tänini.

Kappides veel varasemad seire- ja katsepüükide tulemused ajast, mil Shpilev alles õppis ülikoolis, või isegi varasemast: kui ta ehk aimatagi ei osanud, et suurema osa elust töötab ta mere kalas­tikku uurides, laboratooriumis kalu prepareerides, nende vanust, sugu, iga ja parasiite määrates.

Tagatipuks on ta palju rohkem kui naised tavaliselt merd sõitnud, küll suuremates uurimislaevades, hepikutes kaluripaatides kui ka väikestes kaatrites.

Kas teil on meeles see aeg, mil te põlise linnatüdru­kuna, tõsi küll, laheäärse linna elanikuna, mere poole vaatama hakkasite, et sellest sai teie tööväli?