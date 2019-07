“Peaminister Savisaar” kukutas kroonlehed enne “President Pätsi”

Panga talu aeda on eestlaste aretatud roosisortidele pühendunud Silva Tamsalu hankinud 69 kodumaist näidist. Sel suvel lisanduvad kogusse Mart Ojasoo loominguna “Ats” ja “Largo” ning siis võib ta öelda, et Ura küla kollektsioonaias kasvavad kõik Eestis seni aretatud sordid. Erandina hakkab nende hulgas silma tumekollase täidisõiega “Staatspräsident Päts”, mille aretas 1937. aastal sakslane Christoph Weigand, kes nimetas oma sordi Späthi aiandusfirma kauaaegse kliendi Konstantin Pätsi järgi, nii et “Riigi­vanem Päts”.