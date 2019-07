Hundiekspert: Pärnu jõest päästetud hundi kadumise taga on tõenäoliselt salakütt

Kübarsepp tunnistas "Ringvaatele" antud intervjuus, et päris lõpuni ei ole kadunuks jäänud hundi saatus selge.

"Aga arvestades naaberriikides tehtud uuringuid sellistest kadumistest, siis on üsna suur tõenäosus, et kellegi kuri käsi on mängus," rääkis ta. "Praeguseks kogutud andmed igatahes sellele viitavad."

Kübarsepp tõdes, et piirkond, kuhu hunt otsustas elama jääda, on üsna tuntud samasuguste kadumisjuhtumite poolest. See on toimunud umbes viimased kaheksa aastat.