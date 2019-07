Heljo Pikhof: Pensionitõusu veksel vajab lunastamist

Riikliku pensionikindlustuse peamine mõte on tagada inimesele piisav sissetulek pensionipõlves. Põhiseaduseski on kirjas, et Eesti kodanikul on vanaduses õigus riigi abile. Eurostati andmetel on Eesti vaesusriskis elavate eakate osa poolest Euroopa Liidus juba aastaid “auhinnalisel” esimesel kohal. Tunamullu elas 65aastastest ja vanematest inimestest 47,5 protsenti suhtelises vaesuses. Eesti kulutused pensionisüsteemile on allpool Euroopa majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) riikide keskmist taset.