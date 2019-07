Pidulistele jäävad meelde kaadritagused

Kui Pärnus sadas rahet, kõrbesid meie noored ja vanemad tantsijad staadionimurul nii, et punetasid kaelast alaseljani. Just nii, sest pealinnast sai nädalaks justkui suvepealinn, mis end juubelipeoks päiksega ehtis. Räägime ilmast ehk liiga palju, aga see loeb, sest kuum taevakera teeb rõõmsamaks. Ja jätab­ meestantsijate põlvikudki kuivaks ja lumivalgeks.