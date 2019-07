“Rongkäik ei ole teisejärguline, see on üks suur laulupeo osa,” nentis Vendla. “See on suur etendus.” Sel aastal Pärnu noorte puhkpilliorkestri grupijuhi rolli täitnud Ande Pelberg nõustus sellega, lisades, et ta ei kujuta ette rongkäiku ilma muusika ja trummipõrinata.