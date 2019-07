Eesti meister võttis punti neli noormängijat

Pärnu võrkpalliklubi on sõlminud uueks hooajaks lepingu inglasest diagonaalründaja Robert Poole’i ja samas ampluaas toimetava lätlase Kristaps Platačsiga. Mullustest põhitegijatest on käed löödud veel nurgaründaja Taavet Leppikuga ja kehtiv leping on libero Silver Maariga. Samuti jätkab sidemängija Martti Keel.