Jahimeeste selts ja keskkonnaagentuur sattusid kadunud hundi tõttu sõnasõtta

Sindi paisust päästetud hunt, kes nüüdseks on jäljetult kadunud.

4. juuli “Ringvaate” saates väitis keskkonnaagentuuri (KAUR) töötaja, et suure tõenäosusega on mõned kuud tagasi Sindi paisust päästetud ning seejärel kaelustatud hundi kadumises süüdi illegaalne küttimine, nentides, et hundi saatus ei ole lõpuni selge. Ametniku avalik esinemine tõi aga kaasa Eesti jahimeeste seltsi (EJS) ja keskkonnaagentuuri avaliku vaidluse.