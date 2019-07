Sõnad “kaverdama”, “laikima” ja “šoppama” on vaid vähesed näidetest, mis on leidnud tee eesti keelde, kuigi neid võiks asendada mõni eestikeelne uudissõna (kaver ehk jäljendlugu, mis on lihtne, selge ja kõigile mõistetav). Nendele üksikutele sõnadele lisandub inglis-eestikeelne kõnepruuk, mis paraku lekib infoallikatesse, mida paljud peavad usaldusväärseks. Selline tugev inglise mõju ei rikasta keelt, vaid muudab seda vaesemaks.