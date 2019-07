Tallinnas tegutseva OÜ La Tarara tegevjuhi Piret Rumm-Värgi jutu järgi on Hispaania klubi ja keeltekooli eesmärk näidata kultuuriliselt rikka ja eri keeli rääkiva maailma seoseid.

Rumm-Värk nentis, et ­üürikestel suvekuudel ihkab eestlane õue, laadimaks pikaks sügistalviseks ajaks patareisid. Sellest ajendatuna tekkiski ­mõte kolida keeltekool Tallinna siseruumidest juuliks Pärnu. Partneriks valiti Aloha kui pika ajalooga surfiklubi. Aloha juht Toomas Jürjo on öelnud, et merele minnes võtab meri kogu tähelepanu ja surfaja unustab peagi muud mured.