Nädalavahetusel kihutavad ringrajaässad Pärnus

“Klassis Superbike ei ole kahjuks rajal MMil osalevat ja eelmise etapi võitnud Hannes Soomerit, kes jätkab ajateenistust kaitseväes,” rääkis Urbanik. “Võib loota, et kiiretele põhjanaabritele, esimese etapi võitnud Ville Valtonenile ja Soome meistrivõistluste liidrile Eeki Kuparinenile annavad lahingu Vihurmoto sõitjad Mihkel Osula ja Sander Luik, aga samuti Andry Blank ja Arti Prees.

Kindlasti on üks atraktiivsemaid külgvankrite klass, kus favoriidid on Saksamaa meistrivõistlustel osalevad Eero Pärm ja Lauri Lipstok. Väga tihe on konkurents kõige nooremate motosportlaste Mini GP-100 klassis ja kahtlemata pakub paljudele motofännidele huvi vanade tsiklite võidusõit.“