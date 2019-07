Hullumeelne karakter nimega Beach Grind pistab varbad Pärnu liiva

Ühele rokk, teisele popp, kolmandale EDM (elektrooniline tantsumuusika) ja kõik selle alaliigid. Igaühele oma: nii palju, kui on inimesi, on maitseid. Ja nii palju, kui on maitseid, on arvamusi. Oma mõtete avaldamisega on aga selline lugu, et teised ei pruugi nendega nõustuda. Nii on iga festivaligagi: ühel pool väravat on austajad, teisel kritiseerijad. Ehk peitubki siin kultuuri võlu: seda on palju ja igale maitsele. Vähemalt seda üritavad kultuurikorraldajad saavutada.