Muhu väina regatt meelitab purjetajad nädalaks merele

“Eesti vanimal purjetamisvõistlusel, 1958. aastal ilmavalgust näinud Muhu väina regatil on aasta-aastalt kasvanud osavõtjate arv ja lisandunud uusi paadiklasse,” rääkis purjetamisveteran Olev Roosma. “Nädalasest purjetamisest on saanud nii Eesti kui ka lähinaabrite iga-aastane oodatuim ettevõtmine. Oluliselt on muutunud võistluste sisu. Iga etapp arutatakse põhjalikult läbi, tähelepanelikult uuritakse ilmakaarte, et teha õigeid otsuseid distantsi läbimiseks. Kui algusaastail veeti kaasa kogu regatiks vajalik toidu- ja joogivaru, siis nüüd loetakse täpselt kokku ainult hädavajalik veepudelite arv, et jahi kaalu kokku hoida. Juba aastaid ootab iga etapi lõpul võistlejaid soe supp esimese nälja peletamiseks ning sadamates on võimalik saunamõnusid nautida, elavat muusikat kuulata ja tantsuplatsil jalga keerutada.”