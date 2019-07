Eestlaste seas populaarsed salasõnad: “123456”, “lammas”, “kallis”, “armastus”, “lollakas”

Peale selle valitseb iga päev oht, et rünnaku alla satub e-posti aadress, ühismeedia konto või mis tahes tundlik teave. Inimesed kasutavad sageli lihtsaid paroole ja tihti on mitmel kontol korraga sama salasõna. See kujutab endast aga suurt turvariski.

Üks viise internetis turvalisust tõsta on kasutada paroolihaldurit. See programm on nagu väike seif, kus saab kõiki salasõnu hoida, ilma et neid peaks meelde jätma. Küll on vaja ühte parooli, millega neile ligi pääseb.