Merle Rallmann: Võimalikud mõrvarid teedel

Kõik me alustame päeva olenemata kellaajast ühte moodi, avades silmad. Keegi meist ei tea seda tehes, kuidas see päev lõpeb. Mõnele inimesele on see viimane hommik ja silmade avamine, sest uut päeva ta ei näe. Mõni leiab end järgmise päeva alguses haiglavoodist eluaegse invaliidina. Kellegi elus juhtus see eile, kellelgi juhtub täna või homme. Igaühel neist on lähedased, unistused, pooleli tegevus.