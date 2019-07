Aknast välja vaadates tundub kõik justkui korras olevat. See ent ei tähenda probleemi puudumist. Kusagil ­ookeanis hulbib saartena prügi.

Vanemate põlvkondade tegutsematus on tagajalgele ajanud noored. Kevadel kogunesid õpilased ­Tartus Raekoja platsile kliimaprotestile, näitamaks, et tulevik läheb neile korda. Ühe meeldejäävaima mõttena jäi sellelt ürituselt kõlama noorte soov, et valitsus tegutseks loodushoiu suunas.